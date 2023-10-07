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Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin Van'da yakalandığını duyurdu.

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