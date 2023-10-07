Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 17:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin Van'da yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65216a5e74a8b3597c33a053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde Öğrenciye uygun kiralık ev deyip bakın kaç para kira istiyorlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı Fethiye'de kabus! Yamaç paraşütü yere çakıldı, 1 kişi öldü Oltaya takılan balığın bu sefer zararı çok büyük oldu Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı Elektrikli bisikletine ceza kesen polise yapmadığını bırakmadı Aşiret töreninde altın şov! Gökten yağsa bu kadar olmazdı Uzman isim gördüğünüz yerde öldürün diyerek uyardı