Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi
16 Ağustos 2019 09:05
Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği Oscar’ın da katıldığı operasyonda bir otomobilde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları aralıksız devam ettiği...