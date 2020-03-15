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  3. 15 Mart 2020 17:50

Van'da çığ altında kalan itfaiye erinin cesedi bulundu

Van Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaşıldı.

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