Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu 15 Ekim 2024 Salı Saat: 16:21 Güncelleme: 15 Ekim 2024 Salı 16:21 Van'da 27 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e6c45c8f776c3440fdaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Yılmaz bebek metrobüste doğdu Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı İstanbul'da hastane karıştı: Bahçede silah sesleri