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  4. Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu

Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu

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Van'da 27 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı.

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