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  3. 01 Ağustos 2020 22:25

Van’da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi- 1 ölü, 17 yaralı

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Sivas'ta skandal görüntü! Valilik açıklama yaptı
Sivas'ta skandal görüntü! Valilik açıklama yaptı
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Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti
Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti
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Son dakika İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
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Şengül Vatansever cinayetinde mahkeme tepki çeken kararı kaldırdı!
Şengül Vatansever cinayetinde mahkeme tepki çeken kararı kaldırdı!
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Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı
Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı
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4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi
4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi
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