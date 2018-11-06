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  3. 06 Kasım 2018 21:45

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan araç takla attı: 5 ölü, 16 yaralı

Van-Bahçesaray karayolunda kaçak Afganları taşıyan aracın takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde meydana geldi. Geçitten inen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan kaçak Afganlardan 5’i hayatını...

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