Van’da kaçak göçmenleri taşıyan araç takla attı: 5 ölü, 16 yaralı
06 Kasım 2018 21:45
Van’da kaçak göçmenleri taşıyan araç takla attı: 5 ölü, 16 yaralı
Van-Bahçesaray karayolunda kaçak Afganları taşıyan aracın takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde meydana geldi. Geçitten inen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan kaçak Afganlardan 5’i hayatını...