Anasayfa Video Galeriler Gündem Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı 24 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:15 Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614deb9983e1d244755fc7d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı İstanbul'da fabrika yangını Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu Erdoğan'dan 3 gün arayla 2 farklı açıklama Zafer Partisi Lideri Özdağ; ''Türk Milleti’nin bütünlüğünü tartışmaya açtırmayız'' Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık'' İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi!