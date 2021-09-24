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Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

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