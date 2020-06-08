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  3. 08 Haziran 2020 21:20

Van'da patlama! Ölü ve yaralılar var!

Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında meydana gelen bir patlamada ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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