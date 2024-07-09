Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'da sel: Evler sular altına kaldı Van'da sel: Evler sular altına kaldı 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 09:06 Van'ın Özalp ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bazı evler ve 1 minibüs sular altına kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cd3624bdde9d75c0b1303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var'' Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar