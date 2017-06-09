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  3. 09 Haziran 2017 16:15

Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu

İzmir’in Konak ilçesinde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, vasiyeti üzerine iki çamaşır makinesi üzerine konularak kaldırıldı.

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