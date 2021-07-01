Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı ''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 08:15 Karaman’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 160 bin lira paralarını kaptıran yaşlı çift, şahısların tekrar arayarak para istemeleri üzerine şikayetçi olunca dolandırıldıkları ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dd4f72b454d25d3f091487" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu Ankara'da 5 bina tahliye edildi İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada