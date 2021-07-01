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''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı

Karaman’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 160 bin lira paralarını kaptıran yaşlı çift, şahısların tekrar arayarak para istemeleri üzerine şikayetçi olunca dolandırıldıkları ortaya çıktı.

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