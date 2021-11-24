Anasayfa Video Galeriler Gündem Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın 24 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 16:05 Vatan Partisi, doların 13.50, euro'nun 15.23 liraya ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından çözüm önerisi sundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619e389c8547041fa3164fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı CHP'li vekil ''Anneme küfür etti'' demişti... Bakan Soylu'dan yanıt Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...''