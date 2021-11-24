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Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın

Vatan Partisi, doların 13.50, euro'nun 15.23 liraya ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından çözüm önerisi sundu.

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