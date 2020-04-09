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  3. 09 Nisan 2020 13:05

Vatandaş eve kapandı, dağ keçileri ortaya çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca araç trafiği de azaldı. Dağ keçileri karayolunun yakınlarına inerek beslendi.

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