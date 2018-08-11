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  3. 11 Ağustos 2018 20:20

Vatandaş ihbar etti, 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Pülümür kırsalında vatandaşların ihbarı ile tespit edilen terör örgütü PKK’lı 10 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür Kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 10...

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