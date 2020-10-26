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  3. 26 Ekim 2020 08:10

Vatandaş: ''İşsiziz ekmek götüremiyoruz'', Erdoğan: ''Bana abartılı geldi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen bir vatandaşa "Bu bana çok abartılı geldi" yanıtını verip "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıttı.

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