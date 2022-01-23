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Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda

Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, acı manzaraya sosyal medyadan tepki gösterdi.

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