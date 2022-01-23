Anasayfa Video Galeriler Gündem Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 16:45 Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, acı manzaraya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ed5c0bfbe61c2e8e08e083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da polisten esnafa feci dayak Yanağındaki şişliğin sebebini öğrencince şok oldu Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur Sedef Kabaş konuşurken CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü Canlı yayın programını iptal eden Babacan'a protesto Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı