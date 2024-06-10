Anasayfa Video Galeriler Gündem Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 00:25 Güncelleme: 10 Haziran 2024 Pazartesi 00:25 Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ekili alanları vurdu, yollarda taşkın oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66661dc96c09481c5d002443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını