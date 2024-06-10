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Vatandaş taş yağıyor sandı: Yaz günü dolu sürprizi

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Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı ekili alanları vurdu, yollarda taşkın oluştu.

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