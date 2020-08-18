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  3. 18 Ağustos 2020 16:25

Vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca kokmuş et ele geçirildi

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında, kaynağı belli olmayan 38 ton 920 kilo kokmuş et ele geçirildi. Etlerin hangi hayvana ait olduğu yapılacak analiz ile netleşecek.

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