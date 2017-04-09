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  3. 09 Nisan 2017 20:50

Vatandaşın ihbarı faciayı önledi!

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, vatandaşın ihbarı üzerine, teröristlerce karayolunun kenarına tuzaklanmış 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi
Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi
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