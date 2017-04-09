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  3. 09 Nisan 2017 21:50

Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde PKK'lılar tarafından yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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