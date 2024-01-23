Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var!

Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, buzla kaplanan cadde ve sokaklarda ayağı kayıp düşen onlarca kişi yaralandı. Durumu ağır olan bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

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