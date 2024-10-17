Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir çocuk parkında uygunsuz hareketler yaptığı tespit edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanarak yaka paça çöp konteynerine atıldı.

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