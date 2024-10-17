Anasayfa Video Galeriler Gündem Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:30 İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir çocuk parkında uygunsuz hareketler yaptığı tespit edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanarak yaka paça çöp konteynerine atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710a101f6580fbe030096a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi Hava buz kesti, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı İstanbul'da büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi Bunun adı kadın seli: Yüzlerce kadın sokağa indi, polis engelleyemedi Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kitleyip paylaştı: ''İş korkunç boyutlara ulaştı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni şüphe: Harddiskler imha edilmiş Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor İstanbul'da trafikte tartışıp, mahallede çatıştılar: Yaralılar var