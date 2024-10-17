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  4. Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı

Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir çocuk parkında uygunsuz hareketler yaptığı tespit edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanarak yaka paça çöp konteynerine atıldı.

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