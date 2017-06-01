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  3. 01 Haziran 2017 14:45

Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde yaşayan vatandaşlar, içerisinde bulunan 13 askerin şehit olduğu helikopterin düşme anında yaşananları anlattı.

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Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti
Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti
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İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
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Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Aç kalan yaban domuzları şehre indi
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Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
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Komutanlar o noktada
Komutanlar o noktada
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Batan geminin malları bunlar!