  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Temmuz 2017 14:20

Vatandaşlar yatır sanıyor

Başkent’te, alt yapı çalışmaları, yol çalışmaları ve yağmur suyunun getirdiği toprakla üzeri örtülerek kaybolan ve kentsel dönüşüm projeleriyle binaların tam ortasında kalan mezarlıkları vatandaşlar yatır sanıyor.

Video Galeri
Erzurumda 40 hektar ormanlık alan yandı
Erzurumda 40 hektar ormanlık alan yandı
Video Galeri
Palet fabrikasında korkutan yangın
Palet fabrikasında korkutan yangın
Video Galeri
Doludan araçları hasar gören vatandaşlar itfaiye merkezine akın etti
Doludan araçları hasar gören vatandaşlar itfaiye merkezine akın etti
Video Galeri
Maçka Parkı'nda ortalık karıştı ! ''Bu kıyafetle gezemezsin''
Maçka Parkı'nda ortalık karıştı ! ''Bu kıyafetle gezemezsin''
Video Galeri
Pastırma dublörü ile korunuyor
Pastırma dublörü ile korunuyor
Video Galeri
Kendi yaptığı bileklikleri satarak dünyayı geziyor
Kendi yaptığı bileklikleri satarak dünyayı geziyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM