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  3. 02 Ağustos 2017 15:45

Vatandaşları hostes ve pilot yapma vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı

İstanbul’da, kendini polis olarak tanıtıp devlet kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada
İki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada
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Mermer yüklü tırın dorsesinde inanılmaz kaza
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Köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu
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Diyarbakırda yangın paniği: 2 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı
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