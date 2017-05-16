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TRABZON'DA TERÖRİSTLE ÇATIŞMA ÇIKTI
İKİ BAKANLIKTA DEV FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
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  3. 16 Mayıs 2017 08:45

Vatandaştan hırsıza linç girişimi

İzmir'in Konak ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir eve giren hırsıza vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulunuldu.

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'Alzheimer'dan korunmak için egzersiz yapın'
'Alzheimer'dan korunmak için egzersiz yapın'
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İstanbul'dan yürek sızlatan, ibretlik görüntüler!
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Açlık grevine destek verenlere müdahale
Açlık grevine destek verenlere müdahale
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Muğlalı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Muğlalı gençten 5 gündür haber alınamıyor
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FETÖden aranan kadın hastaneye doğuma gelince yakalandı
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Adanada husumetli ailelere gece vakti baskın
Adanada husumetli ailelere gece vakti baskın