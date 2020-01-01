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  3. 01 Ocak 2020 12:25

Vatikan'da Papa'ya turist tacizi

Hıristiyanların kutsal noktası Vatikan'da yeni yıl için dün gece düzenlenen törende bir turist kadın ile 83 yaşındaki Papa Francis arasında ilginç anlar yaşandı.

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