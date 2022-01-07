Anasayfa Video Galeriler Gündem Vay manyak vay! Eşinin aracına bomba yerleştirdi Vay manyak vay! Eşinin aracına bomba yerleştirdi 07 Ocak 2022 Cuma Saat: 13:36 Çorum’da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından, düzenek fünye ile imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d81793f423fc346f396e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkat! Vücudunuzdaki bu değişimler de Omicron belirtisi Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti Barbaros Şansal’a organize linç girişimi davasında karar Selin yıktığı Bozkurt'ta TOKİ konut inşasına başladı İstanbul'da korkutan manzara! Rögardan sızdı Bu karar emsal olur: O trafik cezası mahkemeden döndü! CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı Türkiye'nin gizemli kilisesi satılığa çıktı 8 terörist daha etkisiz hale getirildi