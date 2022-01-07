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  4. Vay manyak vay! Eşinin aracına bomba yerleştirdi

Vay manyak vay! Eşinin aracına bomba yerleştirdi

Çorum’da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından, düzenek fünye ile imha edildi.

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