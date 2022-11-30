Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu!

Türkiye Tekirdağ'da ortaya çıkan sahte doktor skandalıyla çalkalanırken WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçtiği ortaya çıktı.

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