Anasayfa Video Galeriler Gündem Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu! Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu! 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 07:40 Güncelleme: 30 Kasım 2022 Çarşamba 07:40 Türkiye Tekirdağ'da ortaya çıkan sahte doktor skandalıyla çalkalanırken WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçtiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6386deb1b384bd63b50ecab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı