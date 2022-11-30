  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu!

Vay şerefsizler vay! WhatsApp'tan tek tıkla diploma vurgunu!

Güncelleme:

Türkiye Tekirdağ'da ortaya çıkan sahte doktor skandalıyla çalkalanırken WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçtiği ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü
Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler
İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi
Dev obruk görenleri hayrete düşürdü!
Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti!
Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor
Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi
Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada
Düdüklü tencere bomba gibi patladı