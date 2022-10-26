Anasayfa Video Galeriler Gündem Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı 26 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:00 Türk mühendisler tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez SAHA Expo’da görücüye çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63591348a1aaa31fbf356143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar'' Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada