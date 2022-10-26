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  4. Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı

Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı

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Türk mühendisler tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez SAHA Expo’da görücüye çıktı.

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