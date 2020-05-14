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  3. 14 Mayıs 2020 18:10

Vefa sosyal destek ekibine silahlı saldırı! 2 ölü

Van'ın Özalp ilçesinde, PKK terör örgütüne üye teröristler tarafından köylere yardım taşıyan Vefa Sosyal Destek ekibini silahlı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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