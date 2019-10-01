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  3. 01 Ekim 2019 17:50

Velayet davalarına çocuk gelmeyecek

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal bir karara imza attı. Artık boşanma davalarında idrak çağındaki çocuğun durusma salonuna gelmesine gerek yok. Çocuğun pedagog esliğinde uygun ortamda alınan ifadesi yeterli sayılacak. İşte ayrıntılar...

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