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Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl 2 öğretmenin velilerin saldırısına uğradığı okulda bu sefer de bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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