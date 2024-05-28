Anasayfa Video Galeriler Gündem Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada 28 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:15 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl 2 öğretmenin velilerin saldırısına uğradığı okulda bu sefer de bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6655bce73187cf86d00c03e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı Şanlıurfa'da fabrikada büyük yangın Kurbanlık seçmenin püf noktaları... İşin uzmanı açıkladı İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti Cesedinin parçaları çöp konteynerlerinden çıkmıştı; 16'ya bölmüşler İşte Türk kadının gücü: Hem kendi kazanıyor, hem de kadınlara kazandırıyor Türkiye'nin bir cenneti daha istila altında 10 yaşından beri biriktiriyor: İş yerini adeta müzeye çevirdi İstanbul'da deste deste sahte dolar ele geçirildi