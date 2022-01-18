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  4. Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi

Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi

İzmir'de 'kalıcı yaz saati uygulamasının' kaldırılmasını talep eden veliler, çocukları için eylem yaptı. "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganı attı.

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