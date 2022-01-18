Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi

İzmir'de 'kalıcı yaz saati uygulamasının' kaldırılmasını talep eden veliler, çocukları için eylem yaptı. "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganı attı.

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