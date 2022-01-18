Anasayfa Video Galeriler Gündem Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi 18 Ocak 2022 Salı Saat: 14:36 İzmir'de 'kalıcı yaz saati uygulamasının' kaldırılmasını talep eden veliler, çocukları için eylem yaptı. "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganı attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e6a65bbf97961e570450a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu İmamoğlu: ''Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım'' İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Böylesi ancak Türkiye'de olurdu! 86 yıllık koca köprüyü çaldılar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli tekne üretiyor PCR testi kuralı bu yüzden mi değişti ? ABD'deki Türk uzmandan dikkat çeken açıklama Türkiye'nin en soğuk ili dondu! Ünlü dublörden ölüme meydan okuyan gösteri