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  3. 13 Mayıs 2017 18:15

Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı

VENEDİK temalı alışveriş merkezi Venezia Mega Outlet'in ev sahipliği yaptığı Venedik Alışveriş Karnavalı’nın birbirinden renkli şovlarla açılışını yaptı.

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'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
'Eğitimde Türkiye'nin 100 yıllık planlaması olmalı'
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Survivor değil Vanvivor
Survivor değil Vanvivor
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Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
Kütüphanesiz beldeye Otobüs Kütüphane
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Asker kızlarından gurur duyulacak proje
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Metroya anne eli değerse
Metroya anne eli değerse
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Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy
Şehit oğlunun sünnet düğünü için bin araçlık konvoy