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  3. 22 Mayıs 2017 17:15

Venedik Alışveriş Karnavalı sürüyor

Venedik Alışveriş Karnavalı defileler, konserler ve renkli şovlarla devam ediyor.

Video Galeri
İstanbulda büyük yangın
İstanbulda büyük yangın
Video Galeri
İstanbulda hastanede korkutan yangın
İstanbulda hastanede korkutan yangın
Video Galeri
İslam alimlerine hakaret eden imamı Diyanet korumuş
İslam alimlerine hakaret eden imamı Diyanet korumuş
Video Galeri
'Gülmen ve Özakça' eylemine müdahale
'Gülmen ve Özakça' eylemine müdahale
Video Galeri
Hakan Çalhanoğlu'nun çifte mutluluğu
Hakan Çalhanoğlu'nun çifte mutluluğu
Video Galeri
İzmir göle döndü!
İzmir göle döndü!