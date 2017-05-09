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  3. 09 Mayıs 2017 14:50

Venedik'in karnaval coşkusu İstanbul'da alışverişle buluşuyor

VENEDİK temasıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Venezia Mega Outlet 13-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Venedik Alışveriş Karnavalı'na ev sahipliği yapacak.

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