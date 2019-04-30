Venezuela hükümeti: "Bir grup asker darbe girişimi başlattı"
30 Nisan 2019 14:35
Venezuela hükümeti: "Bir grup asker darbe girişimi başlattı"
Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını duyurdu. Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askeri birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısının ardından hükümet, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını, darbe girişiminin...