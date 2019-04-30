  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Nisan 2019 14:35

Venezuela hükümeti: "Bir grup asker darbe girişimi başlattı"

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını duyurdu. Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askeri birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısının ardından hükümet, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını, darbe girişiminin...

Video Galeri
Venezuela’da Guaido destekçilerinden askere gözaltı
Venezuela’da Guaido destekçilerinden askere gözaltı
Video Galeri
ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı
ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı
Video Galeri
Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 3 asker yaralı
Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 3 asker yaralı
Video Galeri
Venezuela’da darbe girişimi
Venezuela’da darbe girişimi
Video Galeri
Vatandaştan yangına pet şişeyle müdahale
Vatandaştan yangına pet şişeyle müdahale
Video Galeri
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM