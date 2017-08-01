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  3. 01 Ağustos 2017 21:15

Venezuelada 2 muhalefet lideri gözaltına alındı

Venezuela’da iki muhalefet liderinin dün gece gözaltına alındığı bildirildi.

Video Galeri
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Şehit binbaşının çocukları herkesi ağlattı
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İngiliz kraliyet donanmasına ait gemi Boğazdan geçti
İngiliz kraliyet donanmasına ait gemi Boğazdan geçti
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Asker yolunda kahreden ölüm
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Otomobil bagajında yakalandı
Otomobil bagajında yakalandı
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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
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