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  3. 30 Nisan 2019 14:35

Venezuela’da darbe girişimi

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını açıkladı. (İHA)

Video Galeri
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Venezuela’da Guaido destekçilerinden askere gözaltı
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ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı
ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı
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Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 3 asker yaralı
Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 3 asker yaralı
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Venezuela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı
Venezuela hükümeti: "Bir grup asker darbe girişimi başlattı"
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Vatandaştan yangına pet şişeyle müdahale
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