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  3. 20 Nisan 2017 12:50

Venezuelada kriz büyüyor

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gerçekleştirilen geniş çaplı protesto gösterilerinde 3 kişi hayatını kaybetti

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Havalandıktan kısa bir süre sonra!.. O anlar kamerada!
Havalandıktan kısa bir süre sonra!.. O anlar kamerada!
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Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı
Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı
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Sarıyerde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 26 tutuklu
Sarıyerde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 26 tutuklu
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Sarıyerde ölüm çukuru tehlike saçıyor
Sarıyerde ölüm çukuru tehlike saçıyor
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Yüksek ses kavgası polisi alarma geçirdi
Yüksek ses kavgası polisi alarma geçirdi
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'Bu referandum sonucuyla THY havalanacak'
'Bu referandum sonucuyla THY havalanacak'