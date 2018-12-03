Venezuelalı askerler İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu
03 Aralık 2018 23:25
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının...