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  3. 23 Ekim 2020 16:10

Vergi ve trafik borçlarına yapılandırması geliyor!

Vergi, SGK, KVK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.

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