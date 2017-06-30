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  3. 30 Haziran 2017 20:15

Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu

Vergi yapılandırmasında son gün işlemlerde yoğunluğa neden oldu. Dairelerde gece 24.00’a kadar işlem yapılabilecek.

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Moskovada fırtına: 2 ölü, 30 yaralı
Moskovada fırtına: 2 ölü, 30 yaralı
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Muğlada anız yangını korkuttu
Muğlada anız yangını korkuttu
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İki kadına çarpan otomobil güvenlik kamerasında
İki kadına çarpan otomobil güvenlik kamerasında
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Alanyada orman yangını, evler tahliye ediliyor
Alanyada orman yangını, evler tahliye ediliyor
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Türkiye bugün yandı kavruldu
Türkiye bugün yandı kavruldu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne mastik asfalt döküldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne mastik asfalt döküldü