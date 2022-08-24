Anasayfa Video Galeriler Gündem Veteriner kliniğinde dehşet kamerada Veteriner kliniğinde dehşet kamerada 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 13:15 İstanbul Büyükçekmece’de kavga esnasında veteriner kliniğine kaçan şahıs, arkadaşı tarafından ayağından kurşunlandı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken şahıslar polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305fa402bb5864d847d9233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mekana almayan kişiyi defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada Cinayet 5 yıl sonra gelen itirafla ortaya çıktı Otomobil hırsızlığı metronun merdivenlerinde bitti Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı Bakan Soylu: ''2023'te tertemiz yapacağız'' Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı