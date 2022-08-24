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Veteriner kliniğinde dehşet kamerada

İstanbul Büyükçekmece’de kavga esnasında veteriner kliniğine kaçan şahıs, arkadaşı tarafından ayağından kurşunlandı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken şahıslar polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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