Vicdansız sürücü kamerada!

İstanbul Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Kazayı fark etmesine rağmen yoluna devam eden sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b60b7f4e579882db107" allowfullscreen></iframe>