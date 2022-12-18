Anasayfa Video Galeriler Gündem Vicdansız sürücü kamerada! Vicdansız sürücü kamerada! 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:45 İstanbul Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Kazayı fark etmesine rağmen yoluna devam eden sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b60b7f4e579882db107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı