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Vicdansız sürücü kamerada!

İstanbul Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Kazayı fark etmesine rağmen yoluna devam eden sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı.

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