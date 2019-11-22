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  3. 22 Kasım 2019 18:10

Vicdansız sürücüsü yavru köpeği böyle ezdi

Esenyurt’ta bir ticari taksi sürücüsünü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek acı içinde kıvranırken, sürücünün köpeği ezdiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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