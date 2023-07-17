Anasayfa Video Galeriler Gündem Vicdansız! Yavru köpeği sopayla dövdü Vicdansız! Yavru köpeği sopayla dövdü 17 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 21:25 İstanbul Sultangazi'de, acımasız F.S. yavru köpeği sopayla dövdü. Vicdansız kadın kendisine tepki gösteren komşularına da tehditler savurdu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b58792d1a9190118197203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu Escobar taktiğiyle uyuşturucu sevkiyatı! Helikopterden attılar Erdoğan'dan Esad açılımı: ''Görüşmeye kapalı değiliz!'' Antalya’daki mağaradan 1976 model Murat 124 bulundu Tekirdağ'da büyük yangın! İstanbul yolu trafiğe kapandı! Ankara’da fabrika yangını Türkiye'de sadece Muğla'da yetişiyor; kilosu 5 bin lira! Bodrum'u yakan suç makinesi yakalandı; ifadesi şoke etti İstanbul Boğazı'nda panik! Yardımına çevredekiler yetişti