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Vicdansız! Yavru köpeği sopayla dövdü

İstanbul Sultangazi'de, acımasız F.S. yavru köpeği sopayla dövdü. Vicdansız kadın kendisine tepki gösteren komşularına da tehditler savurdu

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