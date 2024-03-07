Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti

Balıkesir'de, bir ticari taksi sürücüsü, yol üzerinde uzanan bir köpeğin üzerinden geçti. Ne yazık ki, hayvan olayda telef oldu. Şoföre bu durumdan dolayı idari para cezası verildi.

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