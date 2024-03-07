Anasayfa Video Galeriler Gündem Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 21:20 Güncelleme: 07 Mart 2024 Perşembe 21:20 Balıkesir'de, bir ticari taksi sürücüsü, yol üzerinde uzanan bir köpeğin üzerinden geçti. Ne yazık ki, hayvan olayda telef oldu. Şoföre bu durumdan dolayı idari para cezası verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ea0578a7cc9adf180a5053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan! Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası Köpeğiyle tonlarca yükle şehirler arası mekik dokuyor İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu