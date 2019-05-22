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  3. 22 Mayıs 2019 22:23

Vicdansızlar, yatalak kadını dolandırdılar!

Balıkesir’de yatalak hasta İlyas Birgül’ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı. İkinci seferde 17 bin lira daha isteyen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı.

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